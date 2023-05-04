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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مراسل العالم: زيارة وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان للعراق ستشهد مشاركته في الموتمر الدولي للمياه في بغداد مطلع الاسبوع المقبل
مراسل العالم: وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان يصل الى بغداد غدا الجمعة في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات بين ايران والعراق في مجال الطاقة
الرئيس رئيسي : الظروف ستتغير بالتاكيد لصالح تحسين العلاقات بين الشعبين السوري والايراني
الرئيس رئيسي : ارادة ايران وسوريا تتمثل في تنمية العلاقات بين البلدين
الرئيس رئيسي : هذه الزيارة ستشكل منعطفا ايجابيا وجيدا لتنمية العلاقات بين البلدين
الرئيس رئيسي : تم اصدار القرارات في ايران بشان الضمانات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية
الرئيس رئيسي : تم اتخاذ قرارات جيدة بشان بعض المشاكل التي تعترض عمل النشطاء الاقتصاديين
الرئيس رئيسي : تم اتخاذ قرارات جيدة بشان بعض المشاكل التي تعترض التعاون بين ايران وسوريا
الرئيس رئيسي : لدينا تجارب وخبرة جيدة في مختلف المجالات لاسيما الكهرباء والتكنولوجيا
الرئيس رئيسي : الامكانية في سوريا متاحة لتحويل العقوبات الى فرص
الرئيس رئيسي : الامكانية في سوريا متاحة لتحويل العقوبات الى فرص
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش
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الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٩
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