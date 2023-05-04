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العراق يجدد اتفاق تصدير 10 آلاف برميل نفط إلى الأردن يوميا

العراق يجدد اتفاق تصدير 10 آلاف برميل نفط إلى الأردن يوميا
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

قررت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، تجديد عقد اتفاق مع الأردن يقضي بتصدير 10 آلاف برميل يوميا من النفط العراقي إلى الأردن.

العالم ـ العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا عن وزارة النفط العراقية قالت فيه إن "نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، استقبل اليوم وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح علي حامد الخرابشة والوفد المرافق له".

وبحسب الوزارة فقد شهد اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع النفط والطاقة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على تجديد عقد تصدير كمية 10 آلاف برميل باليوم اعتبارا من شهر مايو/ أيار الجاري ولمدة عام.

حضر اللقاء من الجانب العراقي وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ومدير عام شركة تسويق النفط، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام الدائرة القانونية، ومدير مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، أما من الجانب الأردني، فقد حضر الوفد المرافق لوزير الطاقة والثروة المعدنية والسفير الأردني في بغداد.

يذكر أن الأردن والعراق، كانا قد أعلنا في أبريل/ نيسان الماضي، عن طرح مناقصة دولية لاختيار مطور لمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

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