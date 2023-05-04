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رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي خلال تدشين مصنع ساغند: تمكنا للمرة الأولى من انتاج الكعكة الصفراء بأسلوب "هيب ليتشنغ"

الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

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