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محمد إسلامي: ستتم زيادة سعة انتاج هذا المصنع من الكعكة الصفراء بنحو 50 بالمئة وقد وضعنا على جدول الاعمال تكرار هذه العملية في المناجم الأخرى

الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

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