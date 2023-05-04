نتائج زيارة الرئيس الايراني لسوريا، وواشنطن في قفص الاتهام بعد ضرب الكرملين

كما التقى بقادة فصائل المقاومة الفلسطينية وعلماء بلاد الشام، مؤكدا على ثبات الموقف الإيراني في دعم القضية الفلسطينية ومحوريتها.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. اتهام روسيا اليوم الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مبنى الرئاسة الروسية مساء الأربعاء، وقالت إن لديها عدة خيارات للرد المدروس والمتوازن على الهجوم، في حين نفت واشنطن هذه الاتهامات؛ بينما اتهمت كييف موسكو بأنها تعمدت إبرازه إعلاميا لتبرير أي تصعيد محتمل للنزاع.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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