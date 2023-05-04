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بانوراما..

نتائج زيارة الرئيس الايراني لسوريا، وواشنطن في قفص الاتهام بعد ضرب الكرملين

نتائج زيارة الرئيس الايراني لسوريا، وواشنطن في قفص الاتهام بعد ضرب الكرملين
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. في اليوم الثاني لزيارته إلى دمشق، كشف الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي عن اتخاذ قرارات جيدة بشان بعض المشاكل التي تعترض التعاون بين ايران وسوريا خصوصا الاقتصادية، معتبرا أن الزيارة ستشكل منعطفا ايجابيا وجيدا لتنمية العلاقات بين البلدين.

كما التقى بقادة فصائل المقاومة الفلسطينية وعلماء بلاد الشام، مؤكدا على ثبات الموقف الإيراني في دعم القضية الفلسطينية ومحوريتها.

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. اتهام روسيا اليوم الولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مبنى الرئاسة الروسية مساء الأربعاء، وقالت إن لديها عدة خيارات للرد المدروس والمتوازن على الهجوم، في حين نفت واشنطن هذه الاتهامات؛ بينما اتهمت كييف موسكو بأنها تعمدت إبرازه إعلاميا لتبرير أي تصعيد محتمل للنزاع.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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