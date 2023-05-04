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وزير الطاقة الايراني يزور بغداد غدا في زيارة رسمية

وزير الطاقة الايراني يزور بغداد غدا في زيارة رسمية
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

يصل وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان الي بغداد غدا الجمعة في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة.

العالم ـ العراق

وسيشارك محرابيان في المؤتمر الدولي للمياه الذي سينطلق في بغداد مطلع الاسبوع المقبل .

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وزير الطاقة الايراني يزور بغداد غدا في زيارة رسمية

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