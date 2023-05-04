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البحرين: الهجوم على الكرملين تصعيد خطير

البحرين: الهجوم على الكرملين تصعيد خطير
الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعرب وكيل وزارة الخارجية البحرينية، عبد الله بن أحمد آل خليفة، خلال استقباله السفير الروسي لدى البحرين، أليكسي سكوسيريف، إدانة المنامة للهجوم على الكرملين باعتباره تصعيدا خطيرا.

العالم- البحرين

وأعرب عن استنكار البحرين للهجوم على الكرملين واستهداف مقر إقامة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بطائرتين مسيرتين، باعتباره تصعيدا خطيرا، مؤكدا دعم المملكة لجهود التهدئة وتغليب الحكمة، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات، بما يحفظ حياة المدنيين ويضمن الأمن والسلم والاستقرار لجميع الأطراف في القارة الأوروبية.

وبحث الطرفان علاقات التعاون والصداقة التاريخية الوثيقة بين البحرين وروسيا، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يلبي المصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وكيل الخارجية البحرينية موقف بلاده الثابت والداعي إلى حل الأزمة الروسية الأوكرانية عن طريق الحوار والسبل الدبلوماسية، بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في إطار احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

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البحرين: الهجوم على الكرملين تصعيد خطير

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