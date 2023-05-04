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الهلال الأحمر الفلسطيني: 29 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس

الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

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