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بعد يومين من مقتل 8 اطفال في مدرسة..

مقتل 8 أشخاص آخرين جراء إطلاق نار في صربيا

مقتل 8 أشخاص آخرين جراء إطلاق نار في صربيا
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

لقي 8 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الجمعة، إثر إطلاق نار في بلدة ملادينوفاتس الصربية، فيما أصيب 13 آخرين، وفقا لوسائل إعلام محلية.

العالم - أوروبا

ووفقًا لصحيفة "بليتز" المحلية، يشتبه في قتلهم على يد شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، والذي هرب من موقع الجريمة وتطارده الشرطة.

وسابقًا، أفادت الصحيفة بمقتل ثلاثة قتلى وتسعة جرحى، ويحتاج ما لا يقل عن سبعة منهم إلى عمليات جراحية.

وبحسب الصحيفة، من المرجح أنه تشاجر مع شرطي من نفس عمره في ساحة مدرسة محلية، وبعد ذلك حمل المشتبه به سلاحًا ناريًا في منزله وقتل "المعتدي" وشقيقته.

وواصل الهارب إطلاق النار في قرية شيبشين المجاورة، حيث ولد، وحيث يعنقد أنه يختبئ حاليًا، وقد تم إعلان خطة للقبض عليه في المنطقة، وتحوم الطائرات الهليكوبتر في السماء.

يشار إلى أن هذه هي الحالة الثانية لإطلاق نار جماعي في صربيا خلال الـ 48 ساعة الماضية. في الثالث من مايو/آيار، هزت صربيا مأساة في إحدى مدارس بلغراد، حيث قتل تلميذ يبلغ من العمر 14 عامًا ثمانية أطفال وحارسًا باستخدام مسدس والده، وأصاب 6 أطفال ومعلم آخر.

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بعد يومين من مقتل 8 اطفال في مدرسة.. مقتل 8 أشخاص آخرين جراء إطلاق نار في صربيا

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