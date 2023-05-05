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اتفاق بين دمشق وطهران على زيادة الرحلات الجوية

اتفاق بين دمشق وطهران على زيادة الرحلات الجوية
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الطرق واعمار المدن "مهرداد بذرباش"في لقاء مع رجال الأعمال الإيرانيين في سوريا أن البلدين مستعدان لزيادة عدد الرحلات الأسبوعية من أجل تعزيز التجارة بين طهران ودمشق.

العالم - إيران

والتقى وزير الطرق "مهرداد بذرباش" في دمشق رجال الأعمال الإيرانيين الناشطين في سوريا في مقر لجنة التنمية الإيرانية – السورية واطلع عن كثب على مشكلاتهم وهواجسهم.

ومن المواضيع التي اثارها رجال الأعمال في الاجتماع مشكلات الاستيراد والتصدير والعبور بين البلدين وكذلك طالبوا بإقامة رحلات جوية أسبوعية لرجال الأعمال ، بدوره اعلن وزير الطرق الاتفاق بين إيران وسوريا لزيادة الرحلات الجوية في الأيام المقبلة.

كما استمع بذرباش الى طلب رجال الاعمال بتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع وحركة السفن المنتظمة من الموانئ الإيرانية إلى الموانئ السورية، وابلغهم بان وزارته وتنفيذا لسياسات الحكومة لن تدخر اي جهد لزيادة العلاقات السياسية والتجارية مع الدول المجاورة، وكذلك تنمية الاقتصاد الموجه للبحر.

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