منع عمدة 'بروسبكت بارك' الاميركية حضور احتفال بايدن بعيد الفطر.. لهذا السبب..

العالم - سوريا

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن الخدمة السرية الأمريكية أفادت يوم الإثنين أنها منعت عمدة مسلماً من نيوجيرسي من حضور احتفال بالبيت الأبيض مع الرئيس جو بايدن بمناسبة نهاية شهر رمضان المبارك.

وأضافت أن خير الله وقبل وقت قصير من وصوله إلى البيت الأبيض للاحتفال بعيد الفطر تلقّى مكالمة من البيت الأبيض تفيد بأنه لم يتم السماح له بالدخول من قبل جهاز المخابرات وأنه لم يتمكن من حضور جلسات الاحتفال، حيث ألقى بايدن تصريحات لمئات الضيوف.

أبلغ خير الله، 47 عاماً، فرع نيو جيرسي في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بعد أن قيل له إنه لن يُسمح له بحضور الحدث.

وعقب ذلك، أبلغ محامو المجلس خير الله أن شخصاً باسمه وتاريخ ميلاده تم إدراجه في مجموعة بيانات فحص الإرهاب عام 2019 حينما انتقد خير الله بشكل صريح حظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب ومنع بموجبه دخول مواطني العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.

وبناء عليه، دعا المجلس إدارة بايدن إلى توجيه مكتب التحقيقات الفدرالي لوقف نشر ما يعرف بمجموعة بيانات فحص الإرهاب التي تضم مئات الآلاف من الأفراد.

وقال خير الله في مقابلة عبر الهاتف وهو في طريقه إلى منزله في نيوجرسي مساء الإثنين “لقد تركتني في حيرة وصدمة وخيبة أمل”.

وأضاف: “لا يتعلق الأمر بأني لم أتمكن من الذهاب إلى حفلة، ولكن بالسبب وراء ذلك وهو قائمة استهدفتني بسبب هويتي، ولا أعتقد أن أعلى منصب في الولايات المتحدة يجب أن يسقط بمثل هذا التنميط”.

وبحسب خير الله، فقد أوقفته السلطات عام 2019 واستجوبته في مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك لمدة ثلاث ساعات وسألته عما إذا كان يعرف أي إرهـابيين، وذلك عندما كان عائداً إلى الولايات المتحدة بعد زيارة عائلية لتركيا حيث يقطن بعض أفراد عائلة زوجته.

وفي مناسبة أخرى، احتُجز لفترة وجيزة على الحدود الأمريكية الكندية أثناء عودته إلى البلاد مع عائلته.

قال خير الله الذي انتُخب للمرة الخامسة في منصب عمدة المنطقة، إنه قام بسبع رحلات إلى سوريا مع منظمات الإغاثة الإنسانية بين عامي 2012 و2015.

فيما وصف صلاح الدين مقصوت، المدير التنفيذي لفرع ولاية نيو جيرسي في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، منع حضور خير الله للحفل بأنه أمر “غير مهني وغير مقبول على الإطلاق”.

وعلق قائلاً: “إذا كانت هذه الحوادث تحدث لشخصيات أمريكية مسلمة رفيعة المستوى ومحترمة مثل العمدة خير الله، فهذا يطرح السؤال التالي: ماذا يحدث للمسلمين الذين ليس لديهم إمكانية الوصول والرؤية التي يتمتع بها رئيس البلدية؟”

من جانبه، أكد المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، أنتوني غوغليلمي أن خير الله لم يُسمح له بدخول مجمع البيت الأبيض، لكنه رفض توضيح سبب ذلك.

يشار إلى أن خير الله وُلِد في سوريا، لكن انتقل إلى بروسبكت بارك في عام 1991، وعاش هناك منذ ذلك الحين، واأصبح مواطناً أمريكياً في عام 2000 وانتخب لفترة ولايته الأولى كرئيس لبلدة المدينة في عام 2001، كما أمضى 14 عاماً كرجل إطفاء متطوع في مجتمعه.

المصدر "وكالة اوقات الشام الاخبارية" عن "وكالات"