طهران تعلن زيادة انتاج الكعكة الصفراء بنسبة 50 بالمئة

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وقال إسلامي في تصريح الخميس خلال مراسم تدشين مصنع انتاج الكعكة الصفراء في منطقة ساغند التابعة لمدينة اردكان بمحافظة يزد وسط ايران: نشهد اليوم تشغيل إحدى الخطط المحددة في تنفيذ الوثيقة الإستراتيجية للاعوام العشرين القادمة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية. لأول مرة، نستخدم طريقة Heap leaching (إحدى طرق استخراج المعادن في المنجم) لإنتاج الكعكة الصفراء. نظرا لانتشار مناجم اليورانيوم في جميع أنحاء البلاد، فقد تقرر تجنب نقل العناصر منخفضة الدرجة والمواد المشعة في أجزاء مختلفة من البلاد ، وتم وضع هذا الأمر على جدول الأعمال. بناء على ذلك، تقرر أن تتم معالجة هذه المواد في المناجم ، والآن يمكننا إنتاج الكعكة الصفراء المطلوبة باستخدام هذه العملية.

وأوضح إسلامي: عملية الاستخراج من المنجم وتحضير الخامات، وفي مصنع الكعكعة الصفراء هذا، نشهد استخدام طريقة Heap leaching كطريقة ايرانية أصيلة تمامًا ، بجميع مراحل التصميم والهندسة والبناء والتجهيز.

وقال: لقد أنتج زملاؤنا الكعكة الصفراء اليوم باستخدام طريقة Heap leaching. ستزيد سعة الكعكة الصفراء في هذا المصنع بنسبة 50٪ بالقيمة الحقيقية، وتكرار هذه العملية في مناجم أخرى هو على جدول أعمالنا ، ونفكر في التمكن من توفير الاحتياطيات اللازمة لتوليد الطاقة الكهرونووية واستخدام الطاقة النووية في إنتاج الأدوية المشعة واستخدامات وتطبيقات الإشعاع الأخرى.

وأوضح إسلامي عن حالة المناجم النشطة: قبل العام 2021 كان لدينا حوالي 3 مناجم ، أحدها مغلق وكان المنجمان الآخران يعملان ، ولكن في العام الماضي ، وبالتعاون مع جميع المؤسسات، في محافظة يزد، وأصفهان، وخاصة أصفهان ، اجتازت 5 مناجم جديدة مرحلة الاستكشاف والدخول في عملية الاستخراج. وبالنظر إلى هذه الإمكانات ، يصل إجمالي عدد مناجمنا إلى ثمانية مناجم، وسنبدأ تشغيل 10 مشاريع تعدين أخرى بحلول نهاية هذا العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2024).

وأكد أن هذه المناجم لها عناصر قيمة، مضيفا، هذه المنطقة تتميز بخصائص العمالة القائمة على المعرفة وهي قادرة على دعم صناعتنا ويمكنها أيضًا زيادة قدرة الصناعة التي تلعب دورًا في إنتاج وتوفير معداتنا.

وفي إشارة إلى قدرة المشاريع الجديدة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية على خلق فرص العمل، قال نائب رئيس الجمهورية: في العام الماضي، كان حوالي 300 شخص يعملون في مشروع الوحدتين 2 و 3 من محطة بوشهر للطاقة النووية ، ولكن اليوم ، مع التقدم السريع في تحقيق هذا المشروع ، يعمل حوالي 1300 شخص، وبحلول نهاية العام ، سيصل هذا العدد إلى ألفي شخص. مشاريع الصناعة النووية تخلق فرص عمل ويمكن أن تحسن المرتبة الصناعية للبلاد.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: حجم العمل المنجز في قطاع التعدين كبير ونأمل أن نحقق الأهداف التي حددتها الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للمنظمة بحلول نهاية العام.

*الخطوات الأساسية لمنظمة الطاقة الذرية في إنتاج الكهرباء النووية

وقال "محمد اسلامي" : الآن يتم إنتاج 1000 ميغاواط من الطاقة النووية في بوشهر ، ولدينا أيضا ثلاثة مشاريع لتوليد الطاقة قيد الإنشاء. كما وضعنا 10.000 ميغاواط من الكهرباء النووية الجديدة التي تم إدراج عمليات دراستها وتصميمها وتنفيذها على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، بالإضافة إلى 3300 ميغاواط التي نقوم بتنفيذها حاليًا.

تجدر الإشارة إلى أنه مع تشغيل هذا المصنع في ساغند أردكان ، يتم إنتاج الكعكة الصفراء بطريقة Heap leaching. وتبلغ تكلفة استخراج الكعكة الصفراء بهذه الطريقة 60٪ من تكلفة الطرق السابقة، ويتم تنفيذه من مرحلة التصميم إلى الإنتاج من قبل خبراء ومختصين في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.