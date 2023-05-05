الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣
٠٨:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

هذه فرصة التعاون في مجال الكهرباء بين ايران وسوريا

هذه فرصة التعاون في مجال الكهرباء بين ايران وسوريا
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة شبكة الكهرباء الإيرانية "مصطفى رجبي مشهدي" إن قدرات سوريا تشكل فرصة كبيرة لنشطاء صناعة الكهرباء للمساعدة في تطوير صناعتها من خلال التواجد في هذا البلد.

العالم - إيران

وأضاف، في حوار مع "وكالة ارنا" انه، نظرا الى أن سوريا قيد التطور، فأنها تشكل وجهة جيدة للقطاع الخاص في صناعة الكهرباء الايراني.

وتابع: يمكن للقطاع الخاص أن يكون حاضرا سواء في تصدير السلع الكهربائية أو في بناء محطات توليد الكهرباء في سوريا وتوفير الكهرباء لهذا البلد ، وهي فرصة جيدة جدا لصناعة الكهرباء في بلدنا.

وحول إمكانية ربط إيران وسوريا بشبكة الكهرباء، قال ان هذا الموضوع غير متوفر حاليا بسبب عدم وجود حدود برية، لكن إذا دخلت الدول التي لها حدود برية مشتركة مع كل من إيران وسوريا في هذا الموضوع، عندها يمكن إنشاء ربط كهربائي.

روابط ذات صلة

ايران وسوريا تؤكدان في بيان مشترك على تعزيز التعاون

نتائج زيارة الرئيس الايراني لسوريا، وواشنطن في قفص الاتهام بعد ضرب الكرملين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. السودان؛ بلاد الهدن المتجددة والخروقات المتواصلة

الرئيس الجزائري: سوريا عضو مؤسس للجامعة العربية ولا يمكن حرمانها من حقوقها

طهران تشارك في مؤتمر بغداد الثالث للمياه

هذه فرصة التعاون في مجال الكهرباء بين ايران وسوريا

هزة أرضية تضرب غرب طهران

مجموعة 'اصحاب الكهف' المقاومة تكشف عن.. تعاون وثيق لاجهزة استخبارات المانيا فرنسا النرويج 'اسرائيل' بالعراق  