هذه فرصة التعاون في مجال الكهرباء بين ايران وسوريا

العالم - إيران

وأضاف، في حوار مع "وكالة ارنا" انه، نظرا الى أن سوريا قيد التطور، فأنها تشكل وجهة جيدة للقطاع الخاص في صناعة الكهرباء الايراني.

وتابع: يمكن للقطاع الخاص أن يكون حاضرا سواء في تصدير السلع الكهربائية أو في بناء محطات توليد الكهرباء في سوريا وتوفير الكهرباء لهذا البلد ، وهي فرصة جيدة جدا لصناعة الكهرباء في بلدنا.

وحول إمكانية ربط إيران وسوريا بشبكة الكهرباء، قال ان هذا الموضوع غير متوفر حاليا بسبب عدم وجود حدود برية، لكن إذا دخلت الدول التي لها حدود برية مشتركة مع كل من إيران وسوريا في هذا الموضوع، عندها يمكن إنشاء ربط كهربائي.