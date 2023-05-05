الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣
١٠:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران تعزي حكومة وشعب صربيا بحادث اطلاق النار

طهران تعزي حكومة وشعب صربيا بحادث اطلاق النار
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

قدم المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" تعازيه الى حكومة وشعب جمهورية صربيا أثر حادث اطلاق النار في احدى المدارس بالعاصمة «بلغراد» أدى الى مقتل وجرح عدد من التلاميذ الاطفال.

العالم - إيران

جاء ذلك في لتصريح له اليوم الجمعة، حيث أعرب عن بالغ أسفه لهذا الحادث المؤلم، وقدم تعازيه الى جمهورية صربيا حكومة وشعبا وخاصة عوائل ضحايا هذا الحادث، مبتهلا الى الله تبارك وتعالى بأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

الجدير بالذكر أن تلميذا يبلغ من العمر ۱۴ عاما قام بإطلاق النار على معلمه وتلاميذ وحراس المدرسة التي يدرس فيها وسط مدينة بلغراد يوم الاربعاء الماضي، مما أسفر عن مصرع ۸ تلاميذ وأحد حراس المدرسة.

وفي حادث منفصل قام مساء أمس الخميس شخص بإطلاق النار في مدينة قريبة من العاصمة الصربية «بلغراد»، مما أسفر عن مصرع ۸ أشخاص على الاقل واصابة ۱۳ آخرين بجروح.

روابط ذات صلة

مقتل 8 أشخاص آخرين جراء إطلاق نار في صربيا

'صدمة كبرى' في صربيا.. 9 قتلى و7 جرحى بحادث إطلاق نار في مدرسة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الشيخ دعموش: لا سبيل للحل الا ‏بالحوار والتلاقي بين اللبنانيين

التسوية الرئاسية من قبلكم أكبر هدية لشعبكم ولوطنكم المفتي قبلان 'لقوى السياسة العاقلة': السيئ الوطني أفضل من الأسوأ الدولي

شاهد.. السودان دون ماء وكهرباء ووقود

طهران تعزي حكومة وشعب صربيا بحادث اطلاق النار

الخطيب: ندعو لجهد جامع للخلاص من النظام الطائفي المتخلّف

ما بين تلال العديسة وبوابة فاطمة.. دورية للاحتلال تتفقد الطريق العسكري المحاذية للسياج الحدودي