موسكو تتهم امريكا بالتخطيط لإغتيال بوتين وتهدد بمواجهة مسلحة

العالم - روسيا

موسكو وزعت المهام في بيان لها، معتبرة أن كييف تقوم بدور تنفيذي وأن مصدر التوجيهات هو واشنطن. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال إن القرارات بشأن مثل هذه الهجمات لا تُتخذ في كييف، ولكن في واشنطن.

البيت الأبيض نفى الاتهامات الروسية بتدبير هجوم الطائرة المسيّرة على الكرملين، متحدث الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إن بيسكوف يكذب، وأكد أن واشنطن لا علاقة لها بذلك. نافياً أن تكون بلاده شجعت أوكرانيا على شن ضربات خارج حدودها، ولم تؤيد الهجمات على القادة.

التهرب الأمريكي أزعج الروس على ما يبدو، ما اضطر موسكو إلى التلويح بأن العلاقات الروسية الأميركية على شفا الانزلاق إلى هاوية المواجهة المسلحة، وأن موسكو تحافظ على هذه العلاقات لمنع السقوط في الهاوية. نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ألمح الی استخدام كل الوسائل المتاحة من أجل ضمان عدم السماح لأي جهة بالتعدي على أمن روسيا وسلامة رئيسها والقيادة السياسية الروسية.

تلميح روسي أعاد إلى الأذهان التهديدات باللجوء إلى الأسلحة النووية التكتيكية، إلا أن المخابرات الوطنية الأميركية رأت أن من غير المرجح بالمرة أن تستخدم روسيا أسلحتها النووية، على الرغم من اعلان كييف اختبار نظام إسرائيلي لرصد الصواريخ، نظام قالت كييف إن من شأنه أن يمنحها القدرة على صد الهجمات الصاروخية، وقد يُفعّل خلال شهرين.

التطور التسليحي الأوكراني تأمل منه كييف الحد من المعارك التي تحتدم في شرق البلاد، لا سيما باخموت، التي تشهد حرب شوارع، حيث اعلنت الدفاع الروسية الاستيلاء علی حيين جديدين في المنطقة، تزامنا مع إطلاق مجموعة 'فاغنر' تصريحات اتهمت فيها الدفاع الروسية ورئاسة الأركان العامة، بالوقوف وراء النقص الكبير في إمدادات السلاح، والذي وصل إلى سبعين بالمئة.