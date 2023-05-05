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ايران تطرد 4 دبلوماسيين آذربيجانيين من طهران وتبريز باعتبارهم عناصر غير مرغوب فيهم في رد على إخراج باكو دبلوماسيين إيرانيين

الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٣٧ بتوقيت غرينتش

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