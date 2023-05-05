الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣
١٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر فلسطينية: الاحتلال يبلغ بأنه سيسلم مساء اليوم جثامين 3 شهداء هم عدي عثمان الشامي وجهاد محمد الشامي ومحمد رعد دبيك

الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قتيل و200 جريح في احتفالات فوز نابولي بالدوري الإيطالي

حريق في بلدة الخرايب جنوبي لبنان

زيلينسكي يلتقي وزير خارجية البحرين

الدنمارك وألمانيا تنقلان 80 دبابة 'ليوبارد-1' إلى أوكرانيا

المتحدث باسم الخارجية العراقية.. احترام سيادة سورية ودعم شعبها من مصلحة الاستقرار العربي

بالفيديو... آخر مستجدات الهدنة والاشتباكات المسلحة في الخرطوم