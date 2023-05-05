وزير الاقتصاد: تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا

العالم- ايران

وقال وزير الاقتصاد الذي كان يتحدث للصحفيين ظهر اليوم الجمعة: لقد تم خلال هذه الزيارة التوصل الى اتفاق مع المسؤولين السوريين لازالة العراقيل التي تعترض سبيل التعاون المالي والجمركي للمصدرين الايرانيين، كي يتم التحضير لفتح الطريق امام الشركات الايرانية المعرفية.

وأضاف قائلا: لقد أجريت لقاءات جيدة مع المسؤولين الاقتصاديين بينهم وزيرا المالية والاقتصاد ورئيس البنك المركزي السوري، فيما وقع كبار المسؤولين الايرانيين ونظرائهم السوريين خلال لقاء الرئيس السيد" ابراهيم رئيسي " و" بشار الاسد " على وثيقة تعاون بين البلدين في مجالات النفط والطاقة والاسكان والنقل السككي والجوي ومجالات اخرى.

وتوقع المتحدث الاقتصادي للحكومة الايرانية أن يتم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين كلا الجانبين بعد عودة رئيس الجمهورية الى ايران، مؤكدا أن فرق الخبراء سيبدأون عملهم قريبا لتحضير البرامج اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ورأى وزير الاقتصاد الايراني أن تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل الجانبين الايراني والسوري بإمكانه توفير الارضية لاستخدام الجمهورية الاسلامية الايرانية الامكانيات الاقليمية لنمو صادراتها وتقوية اقتصادها وتعزيز انتاجها.