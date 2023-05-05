الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣
٠١:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الاقتصاد: تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا

وزير الاقتصاد: تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

أشار وزير الاقتصاد الايراني "احسان خاندوزي" الى انجازات الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله " ابراهيم رئيسي " الى سوريا، وتوقع أن يتم تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين كلا البلدين.

العالم- ايران

وقال وزير الاقتصاد الذي كان يتحدث للصحفيين ظهر اليوم الجمعة: لقد تم خلال هذه الزيارة التوصل الى اتفاق مع المسؤولين السوريين لازالة العراقيل التي تعترض سبيل التعاون المالي والجمركي للمصدرين الايرانيين، كي يتم التحضير لفتح الطريق امام الشركات الايرانية المعرفية.

وأضاف قائلا: لقد أجريت لقاءات جيدة مع المسؤولين الاقتصاديين بينهم وزيرا المالية والاقتصاد ورئيس البنك المركزي السوري، فيما وقع كبار المسؤولين الايرانيين ونظرائهم السوريين خلال لقاء الرئيس السيد" ابراهيم رئيسي " و" بشار الاسد " على وثيقة تعاون بين البلدين في مجالات النفط والطاقة والاسكان والنقل السككي والجوي ومجالات اخرى.

وتوقع المتحدث الاقتصادي للحكومة الايرانية أن يتم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين كلا الجانبين بعد عودة رئيس الجمهورية الى ايران، مؤكدا أن فرق الخبراء سيبدأون عملهم قريبا لتحضير البرامج اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

ورأى وزير الاقتصاد الايراني أن تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل الجانبين الايراني والسوري بإمكانه توفير الارضية لاستخدام الجمهورية الاسلامية الايرانية الامكانيات الاقليمية لنمو صادراتها وتقوية اقتصادها وتعزيز انتاجها.

روابط ذات صلة

في المجال الاقتصادي.. هذا ما تمخض عن زيارة الرئيس الايرني الى سوريا

هذا ما قاله الرئيس الإيراني حول زيارته الى سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 05-05-2023

الخارجية الايرانية تطرد 4 دبلوماسيين اذربيجانيين

خلال يوم... الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين حربيتين أوكرانيتين ومقتل 630 جنديا للعدو

40 ألف مصل يؤدون الجمعة في الأقصى

وزير الاقتصاد: تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا

وزارة الأمن الايراني: تفكيك 23 عصابة تعمل للإخلال بالاقتصاد الوطني