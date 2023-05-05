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قتيل و200 جريح في احتفالات فوز نابولي بالدوري الإيطالي

قتيل و200 جريح في احتفالات فوز نابولي بالدوري الإيطالي
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام إيطالية اليوم الجمعة بمقتل شخص يبلغ من العمر 26 عاماً في نابولي بعد إصابته برصاص أطلق خلال ليلة احتفالية أشعلت المدينة بعد فوز النادي الجنوبي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه.

العالم- أوروبا

كما أصيب آخرون بجروح في الحادث نفسه.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرصاص قد أطلق كجزء من احتفالات التتويج، أم أنه كان نشاطاً إجرامياً، وفقاً لصحيفة "كورييري ديلا سيرا".

وقالت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية إن الضحية الذي توفي بعد نقله إلى المستشفى، لديه ارتباطات بمافيا محلية، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها.

ولفتت الصحيفة نفسها إلى أن أكثر من 200 شخص انتهى بهم الأمر في المستشفى ليلاً، بسبب إصابات تعرضوا لها خلال الاحتفالات، من جروح بالسكاكين إلى حروق من المفرقعات النارية، ونوبات ربو ناجمة عن استنشاق الدخان.

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