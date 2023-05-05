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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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انقلاب الصورة
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وزير الخارجية الإيراني: الأوضاع بالسودان مقلقة وإن لم تعالج بشكل مناسب فسيصل تأثيرها إلى دول المنطقة كافة
مصادر فلسطينية: الاحتلال يبلغ بأنه سيسلم مساء اليوم جثامين 3 شهداء هم عدي عثمان الشامي وجهاد محمد الشامي ومحمد رعد دبيك
مصادر فلسطينية: الاحتلال يُبلغِ بأنه سيسلم 3 من الجثامين المحتجزة لديه وهم عدي عثمان الشامي وجهاد محمد الشامي ومحمد رعد دبيك مساء اليوم
ايران تطرد 4 دبلوماسيين آذربيجانيين من طهران وتبريز باعتبارهم عناصر غير مرغوب فيهم في رد على إخراج باكو دبلوماسيين إيرانيين
مصادر فلسطينية : الهلال الاحمر الفلسطيني يؤكد اصابة 33 شخص خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة المحتلة
متحدث الخارجية الايرانية يعرب عن مواساة طهران لراوندا حكومة وشعبا إثر الفيضانات والانهيارات الارضية التي أدت لمصرع أكثر من 120 من مواطنيها
الهلال الأحمر الفلسطيني: 29 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس
محمد إسلامي: ستتم زيادة سعة انتاج هذا المصنع من الكعكة الصفراء بنحو 50 بالمئة وقد وضعنا على جدول الاعمال تكرار هذه العملية في المناجم الأخرى
وزير الخارجية الإيراني: الأوضاع بالسودان مقلقة وإن لم تعالج بشكل مناسب فسيصل تأثيرها إلى دول المنطقة كافة
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش
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