حميدتي وشكري يبحثان المبادرات الرامية لإيجاد حل شامل بالسودان

العالم- السودان

وحسب وكالة "إسبوتنيك" جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه حميدتي من شكري، وفق ما أفاد به الأخير في تغريدة بحسابه على تويتر.

وقال حميدتي: "تلقيت اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية مصر الشقيقة السيد سامح شكري، ناقشنا خلاله الوضع في بلادنا والموضوعات المتعلقة بالأزمة الراهنة".

وأضاف: "تطرقنا أيضاً إلى المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل شامل ووقف إطلاق النار"حسب قوله.

وأعرب حميدتي عن شكره وتقدريره لمصر حكومة وشعبا "على الاهتمام المتواصل بقضايا شعبنا وحرصها على أمن واستقرار السودان ودول الإقليم والمنطقة"، مضيفا: "نشكرهم أيضاً على استقبال أشقائهم السودانيين ممن أجبرتهم الظروف الراهنة على مغادرة البلاد".

من جانبه، أعرب شكري "عن تضامن مصر الشقيقة، مع الشعب السوداني ودعم خياراته"، مؤكداً "استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات لتجاوز هذه الظروف"، وفق المصدر ذاته.