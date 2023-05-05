الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

حميدتي وشكري يبحثان المبادرات الرامية لإيجاد حل شامل بالسودان

حميدتي وشكري يبحثان المبادرات الرامية لإيجاد حل شامل بالسودان
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

حث قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ووزير الخارجية المصري سامح شكري المبادرات الرامية لإيجاد حل شامل ووقف لإطلاق النار في السودان.

العالم- السودان

وحسب وكالة "إسبوتنيك" جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه حميدتي من شكري، وفق ما أفاد به الأخير في تغريدة بحسابه على تويتر.

وقال حميدتي: "تلقيت اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية مصر الشقيقة السيد سامح شكري، ناقشنا خلاله الوضع في بلادنا والموضوعات المتعلقة بالأزمة الراهنة".

وأضاف: "تطرقنا أيضاً إلى المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل شامل ووقف إطلاق النار"حسب قوله.

وأعرب حميدتي عن شكره وتقدريره لمصر حكومة وشعبا "على الاهتمام المتواصل بقضايا شعبنا وحرصها على أمن واستقرار السودان ودول الإقليم والمنطقة"، مضيفا: "نشكرهم أيضاً على استقبال أشقائهم السودانيين ممن أجبرتهم الظروف الراهنة على مغادرة البلاد".

من جانبه، أعرب شكري "عن تضامن مصر الشقيقة، مع الشعب السوداني ودعم خياراته"، مؤكداً "استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات لتجاوز هذه الظروف"، وفق المصدر ذاته.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

حميدتي ورئيس الوزراء الإثيوبي يبحثان هاتفيا الوضع في السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. استطلاعات الرأي تكشف نتائج الانتخابات في تركيا

حميدتي وشكري يبحثان المبادرات الرامية لإيجاد حل شامل بالسودان

انتخابات تركيا... أكثر من 1.2مليون ناخب يدلون بأصواتهم في الخارج

نمو تصدير الخدمات الفنية والهندسية لصناعة الكهرباء الى العراق

عالم دين لبناني يصف زيارة السيد رئيسي إلى سوريا بـ'التاريخية'

مقتل 5 جنود هنود بهجوم للمتمردين في كشمير