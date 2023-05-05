شاهد.. استطلاعات الرأي تكشف نتائج الانتخابات في تركيا

العالم - مراسلون

في تفاصيل الخبر.. مع انطلاق سباق الانتخابات في تركيا، تترقب الاوساط المحلية والدولية ماستؤول اليه نتائج التصويت في انتخابات لازال من غير الواضح من صاحب حظوظ الفوز بشكل حاسم فيها، وان كانت استطلاعات الرأي تحصر المنافسة بين الرئيس اردوغان وزعيم المعارضة "كمال كليشدار اوغلو".

استطلاعات رأي على اختلافاتها وضعت حظوظا بنسب قليلة لمحرم انجه زعيم حزب البلد اما سنان اوغان مرشح تحالف الاجداد فحظوظه الاقل في السباق.

المرشحون الأربعة هم جزء من تحالفات انتخابية، التحالف الجمهوري الحاكم ومرشحه الرئيس أردوغان يضم العدالة والتنمية، والوحدة الكبرى، والرفاه من جديد وبمشاركة حزب هدى بار الكردي الإسلامي، وحزب اليسار الديمقراطي، ويحمل التحالف شعار الاستقرار والاستمرار وعززت حضوره مجموعة انجازات اخيرة من اكتشافات نفطية وصناعات عسكرية اعلن عنها مؤخرا، أما التحديات فازمة اقتصادية وتراجع لسعر الليرة وارتفاع للتضخم، وينافس التحالف الحاكم وبقوة تحالف الشعب ومرشحه كمال كليشدار اوغلو تحالف يضم حزب الشعب الجمهوري ، و حزب الجيد بزعامة ميرال اكشنار واصدقاء الرئيس اردوغان القدامى "أحمد داودد اوغلو" وحزبه المستقبل و"علي بابجان" وحزبه الديمقراطية والتقدم، اضافة الى احزاب السعادة والحزب الديمقراطي كما يساند التحالف من خارج الطاولة السداسية حزب الشعوب الديمقراطي.



أما فرص تحالف المعارضة فتكمن في ان استطاع تجميع جبهة معارضة موسعة للمنافسه واستغلاله الأزمة الاقتصادية في عرض نفسه كمنقذ من الازمة الاقتصادية، في حين ان التحديات هي خلافات واختلافات أيديولوجية ظهرت حتى اثناء الاتفاق.

في المشهد ايضا "محرم انجه" زعيم حزب البلد ومنافس الرئيس اردوغان في انتخابات 2018 والذي حصل وقتها على 30% من اصوات الناخبين لكن استطلاعات الراي تشير الى أن حظوظه الآن أقل بكثير.

آخر المرشحين وأقلهم حظا وفق استطلاعات الرأي "سنان اوغان" صاحب اكثر المواقف المتشددة تجاه اللاجئين وهو مرشح تحالف الأجداد ويحظى بدعم حزب النصر بزعامة اوميت اوزداغ وحزب العدالة.