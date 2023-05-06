السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣
٠٣:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

غياهب الكيان..

تداعيات استشهاد خضر عدنان على الواقع الأمني الصهيوني

السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد د. مصطفى اللداوي المتابع للشان الاسرائيلي من بيروت، ان الأسير خضر عدنان كان دوما يشكل صداعا للعدو الاسرائيلي حتى في ظل حياته عندما كان حرا خارج السجون الاسرائيلية وعندما كان مقيدا داخل سجون كان يشكل صداعا كبيرا للعدو الصهيوني.

العالم غياهب الكيان

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، أشار اللداوي الى أن الشهيد الأسير كان مشهود له بالعناد والصلابة والايمان والاسرار وكان دوما يتحدى العدو الصهيوني فكان يقلقه عندما كان سجينا وكان يقلقهم اكثر عندما كان حرا طليقا وعندما كان ينتقل من مكان الى مكان آخر يعبر وينطق باسم المقاومة، وان اليوم شهادته تمثل لدى الاسرائيليين حالة ازمة كبيرة ادخلتهم جميعهم في حالة من الارباك الكبير ما كانوا يتوقعون ان هذا الرجل الذي خاض سبعة اضرابات عن الطعام من الممكن ان يستشهد في هذه المرة.

وأضاف اللداوي:" لكن استشهاده قد اصبح رمزا فلسطينيا كبيرا وليس رمزا فقط لدى حركة الجهاد الاسلامي وانما لكل الفلسطينيين هناك خشية اسرائيلية كبيرة من انه سوف يحرك الشارع الاسرائيلي، ولهذا هم يحتجزون جثمانه ويرفضون تسليمه الى عائلته مظنة من ان الجنازة ستكون جنازة ضخمة وتفجّر انتفاضة كبيرة في الشارع الفلسطيني ولذلك فان شهادته وكما كانت حياته تشكل معضلة اسرائيلية كبيرة.

ونناقش في برنامج "غياهب الكيان"،نستعرض موضوعات تناولها اعلام العدو ومواقع التواصل، ابرزها حول استشهاد الاسير خضر عدنان في سجون الاحتلال والمخاوف الاسرائيلية من تداعيات ذلك على الواقع الامني الصهيوني.

كما يتناول برنامج "غياهب الكيان"، المعادلة التي فرضتها المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الاسرائيلي بعد الرد على استشهاد خضر عدنان بالقصف الصاروخي من غزة.

كما يبحث البرنامج، الانقسامات التي تضرب المجتمع الصهيوني بالصميم مع وقوف نصف الصهاينة في مواجهة النصف الاخر.

وسلط البرنامج الضوء على استشهاد خضر عدنان في سجون الاحتلال الذي استحوذ على الواقع الصهيوني وانعكست خوفا شديدا من الرد الذي توعد به الفلسطينيون وهو ما لا تريده المؤسسة الامنية ولا العسكرية الاسرائيلية.

كما يستعرض برنامج"غياهب الكيان" الرد الاول على استشهاد الأسير خضر عدنان عبر القصف الصاروخي من قطاع غزه، والذي سيتبعه بحسب المحللين الصهاينة تصعيد عسكري وهو ما يتخوف منه الصهاينة لان ذلك يرسم معادلة جديدة ليست في مصلحة العدو الصهيوني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

مواجهات مع قوات الاحتلال غربي بيت لحم

ما هو التفوق الفلسطيني والاخفاق الاسرائيلي الذي جرى في نابلس؟

الاقمار التي صرعت استخبارات الاحتلال الاسرائيلي

شاهد.. رسالة مؤثرة من متابعينا الفلسطينيين حول استشهاد "خضر عدنان"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دعوات فلسطينية للحشد في الأقصى وإحباط أكبر مخطط اقتحام

 مسؤول اممي يكشف عن استخدام "داعش" لأسلحة كيمياوية في العراق

تحت عنوان "سيف القدس درع الأسرى والمسرى" شاهد.. المقاومة تنظم وقفة في غزة وتتوعد بردود قاسية

اطلاق نار على سيارة السفير التركي في السودان وأنقرة تتخذ هذا القرار..

ملخص انقلاب الصورة شاهد.. بطل فلسطين ينتصر

ملخص غياهب الكيان.. قلق صهيوني بعد استشهاد الأسير خضر عدنان في سجونه