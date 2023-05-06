إعتداءات نابلس وخيارات رد المقاومة

العالم - البوصلة

وهو الأمر الذي يتضح من حجم الاعتداءات والجرائم المرتكبة أخيرا، لاسيما جريمة فجر الخميس عندما عمد الاحتلال الى إغتيال3 من المقاومين، قال إن اثنان منهم نفذا عملية الأغوار التي قتلت فيها 3 مستوطنات قبل نحو شهر.

ومن هنا، شددت الفصائل الفلسطينية على ضرورة تصعيد المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال، بينما أكدت حركة «حماس» أن الجريمة لن تحد من ضرباتها وعملياتها، كما لن توقف مدها المتصاعد

ولم يتنفس الاحتلال الصعداء، بل أصبح يسارع الزمن لحسم جبهة الضفة الغربية، فاغتال ثلاثة من القسام في نابلس بالضفة الغربية، وقال إن إثنان منهم نفذا عملية الأغوار التي قتلت فيها ثلاث مستوطنات قبل نحو شهر، وفي حوارة جنوب نابلس استشهدت فتاة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال.

وعلى ضوء هذه الجرائم توعدت فصائل المقاومة بالرد وتدفيع الاحتلال الثمن، وسط تحذيرات من انفجار الوضع برمته، وتوسع ساحات المقاومة.

وسادت حالة غضب شعبي ورسمي في الاراضي الفلسطينية حدادا على روح الشهيد خضر عدنان.



وفي قطاع غزة اكدت فصائل المقاومة في وقفة لها امام مقر الصليب الاحمر أن اغتيال الشهيد خضر عدنان لن يمر دون رد وأن كافة الخيارات مفتوحة للرد على تلك الجريمة.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول الأجواء الان في الضفة الغربية عموما بعد جريمة نابلس وتشييع المقاومين الثلاثة في نابلس وفي نابلس خصوصا؟ كما يقال ان الاحتلال استخدم في تصفية المقاومين بنابلس أساليب جديدة لم تكن مألوفة من قبل، ما تفاصيل ذلك وما التداعيات المترتبة على عملية نابلس ودعوة حماس لمقاومة الضفة بادامة الاشتباك مع الاحتلال؟

وما هي خيارات رد المقاومة، وهل من مفاجآت تخبئها قد تقلب المعادلة رأسا على عقب؟

كما يبحث البرنامج في أن الاحتلال يريد حسم معركة الضفة الغربية على نحو يحول دون مواجهة كبرى، فهل ينجح في ذلك؟ وهل يستطيع الاحتلال من خلال تصعيد جرائمه في الضفة، إنهاء حالة المقاومة المسلحة، ومنع تنفيذ عمليات فدائية؟وكيف تفسرون الفشل الاستخباراتي الاسرائيلي بالعثور على منفذي عملية الاغوار بسرعة؟والأزمة الداخلية في الكيان نتيجة التعديلات القضائية، وتراجع شعبية نتنياهو وائتلافه الحاكم، هل ستدفعان نتنياهو إلى تعزيز سياسة التصعيد في الضفة؟

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج"البوصلة" نستضيف :

- مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي.

- محمد صبحة الكاتب والباحث بالشأن الاسرائيلي من طولكرم

- أليف صباغ المحلل السياسي المختص بالشأن الاسرائيلي من القدس المحتلة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...