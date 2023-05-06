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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما..

إعدام 'اسيود'في ايران..والأبعاد القانونية والشرعية.. بمناسبة التتويج..بريطانيا بين الملكية العريقة ودعاة الجمهورية

إعدام 'اسيود'في ايران..والأبعاد القانونية والشرعية.. بمناسبة التتويج..بريطانيا بين الملكية العريقة ودعاة الجمهورية
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق رئيس حركة النضال الإرهابية حبيب فرج الله كعب بعد ادانته بتهمة الإفساد في الأرض، وتنفيذ عمليات إرهابية، بينها الهجوم على استعراض للقوات المسلحة في مدنية اهواز عام 2018.

العالم - بانوراما

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة بينما تتعالى الدعوات نحو التحول الى نظام جمهوري في بريطانيا.

وقبيل مراسم التتويج اعتقلت الشرطة جراهام سميث زعيم جماعة ريبابليك المناهضة للملكية.

ومع الازمات التي تعانيها البلاد تبرز ازمة التعايش مع نظام ملكي في المجتمع البريطاني بين مدافع ومعارض وسط جدل سياسي سيكون تحديا كبيرا امام العائلة المالكة ومستقبل بريطانيا السياسي بموازاة ملفات الاقتصاد والسياسة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. إعدام 'اسيود'في ايران..والأبعاد القانونية والشرعية.. بمناسبة التتويج..بريطانيا بين الملكية العريقة ودعاة الجمهورية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 06-05-2023