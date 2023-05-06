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أنصار الله: جولة المفاوضات المقبلة مع السعودية ستشمل 1400 أسير

أنصار الله: جولة المفاوضات المقبلة مع السعودية ستشمل 1400 أسير
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة "أنصار الله"أن جولة المفاوضات المقرر عقدها بينها والحكومة المستعفية المدعومة من السعودية، منتصف أيار/ مايو الجاري، ستشمل 1400 أسير من الجانبين، متهمة أمريكا بعرقلة أي تقدم في ملف الأسرى.

العالم - اليمن

وقال رئيس لجنة الأسرى في "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، الجمعة: "الجولة المقبلة بحسب المتفق عليه ستشمل الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين، وإذا تم الاتفاق على توسيع الصفقة فنحن نرحب بهذا الأمر".

وأضاف: "لا زلنا ننتظر تشكيل اللجان لبدء الزيارات للسجون من قبل الطرفين بحسب ما تم الاتفاق عليه سابقاً".

وصرح القيادي في "أنصار الله"، ان أمريكا تعرقل جولات التفاوض بشأن ملف الأسرى، قائلا: "الأمريكيون يعيقون السلام طوال الفترات الماضية، وهم دائماً في كل جولات التفاوض في ملف الأسرى من يعيق أي تقدم، ويسعون لزرع العراقيل".

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