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الأمم المتحدة:

19 مليون شخص في السودان قد يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"

19 مليون شخص في السودان قد يعانون من
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

بالتزامن مع وصول وفد من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى مدينة جدة السعودية لإجراء مفاوضات، حذر متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الصراع في السودان، قد يسبب الجوع وسوء التغذية لـ19 مليون شخص خلال الأشهر المقبلة.

العالم - السودان

وأفاد فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش: "يتوقع برنامج الأغذية العالمي زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان بما يتراوح بين مليوني و2.5 مليون شخص، وهذا يرفع العدد إلى إجمالي 19 مليون شخص في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة إذا استمر الصراع الحالي"، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز".

ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الثالث، دون أي بوادر لحل قريب.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

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الأمم المتحدة: 19 مليون شخص في السودان قد يعانون من "انعدام الأمن الغذائي الحاد"

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