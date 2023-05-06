زائر جائع للمتحف يأكل أعمالاً فنية ثمينة من الموز بعد تخطي وجبة الإفطار

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وقام طالب “جائع” كان يزور متحف ليوم للفنون في سيول ، كوريا الجنوبية ، بتناول عمل فني يُدعى “كوميدي” ، وقد صور الحادث أحد الأصدقاء

أكل أحد الطلاب موزة كانت جزءًا من تركيب فني في متحف ، حيث قال إنه “جائع” بعد تخطي وجبة الإفطار.

كان العمل الفني ، المسمى “الكوميدي” ، جزءًا من معرض الفنان التشكيلي الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان “نحن” في متحف ليوم للفنون في سيول ، كوريا الجنوبية.

تم إنشاؤه في إصدار من ثلاثة في عام 2019 وظهر على شكل موزة طازجة مثبتة على الحائط بشريط لاصق.

يوم الخميس ، حوالي الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي ، قام طالب فنون من جامعة سيول الوطنية بإزالة الفاكهة من الحائط حيث عُرضت ثم أكلها.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية ، وضع المتحف لاحقًا موزة جديدة في نفس المكان.

تم تصوير الحادث على شريط فيديو من قبل صديق نوه هوين سو ، والذي يمكن رؤيته وهو يأخذ الموز من الحائط ، ويأكله أمام التركيب الفني ويترك الشريط فقط هناك.

في المقطع ، استدار عدة مرات ، ناظرًا إلى زوار المتحف الآخرين ، قبل أن يلصق قشر الموز على الحائط ويبتسم للكاميرا.

وقال متحدث باسم المتحف إن الطالب أكل الموز “لأنه جائع” ، وأضاف أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده.

وأضاف بيانهم: “حدث ذلك بشكل مفاجئ لذا لم يتم اتخاذ أي إجراء خاص. تم إبلاغ الفنان (كاتيلان) بالحادثة ولم يكن لديه أي رد فعل تجاهه”.

لم تكن الحادثة الأخيرة ، التي استمرت أكثر من دقيقة بقليل ، المرة الأولى التي يأكل فيها الزائر الموز المستخدم في عمل كاتيلان.

في عام 2019 ، سحب الفنان المسرحي ديفيد داتونا الموزة من الحائط بعد بيع العمل الفني مقابل 120 ألف دولار (96 ألف جنيه إسترليني) في آرت بازل في ميامي.

شوهد وهو يأكل الموز كما شاهده المتفرجون المذهولون ، ونشر لاحقًا الحيلة على Instagram مع التسمية التوضيحية: “أنا حقًا أحب هذا التثبيت. إنه لذيذ جدًا.”

بعد الانتقادات ، وصف السيد داتونا أفعاله بأنها أداء مسرحي وقال إنها ليست تخريبًا.