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مصرع 176 شخصا على الأقل جراء فيضانات شرقي الكونغو

مصرع 176 شخصا على الأقل جراء فيضانات شرقي الكونغو
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

خلال أقل من 24 ساعة، لقي 176 شخصا على الأقل مصرعهم، بعد حدوث فيضان جراء الأمطار الغزيرة في قريتين في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

العالم - أفريقيا

وقال محافظ المقاطعة ثيو نغوابيدجي كاسي، يوم الجمعة، إنه عثر على 176 جثة على الأقل في بوشوشو ونياموكوبي، القريتين المتضررتين من الفيضان الناتج عن الأمطار الغزيرة.

ولا تزال عمليات البحث مستمرة في القريتين منذ صباح اليوم بتنسيق من محافظ المقاطعة.

ومنذ الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة في هذا الجزء من البلاد، حيث تحصد الانهيارات الأرضية أرواح السكان بشكل منتظم خلال الفترات المطيرة، وفقا لوكالة "شينخوا".

وخلال الأسبوع الماضي، بقيت أكثر من 780 أسرة مشردة بعد الفيضانات التي ضربت إقليم أوفيرا في كيفو الجنوبية، ودُمرت أكثر من 600 منزل، وفقا لسلطات المقاطعة.

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