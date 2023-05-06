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استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في طولكرم

استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في طولكرم
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

استشهد مقاومان في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم السبت 6-5-2023، في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة المحتلة.

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد شابين وإصابة عدد آخر برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، موضحةً منع جيش الاحتلال الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى الإصابات في مخيم نور.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية، اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في مخيم نور شمس بطولكرم بعد اكتشاف مقاومين لقوة خاصة "إسرائيلية" تسللت إلى داخل المخيم.

وأوضحت المصادر أنه في أعقاب الاشتباكات دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى داخل مخيم نور شمس لإنقاذ القوة الخاصة "الإسرائيلية" التي تتعرض لإطلاق نار من المقاومين.

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استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال في طولكرم

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