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مسؤول ايراني: الصادرات غير النفطية ستصل لـ 60 مليار دولار

مسؤول ايراني: الصادرات غير النفطية ستصل لـ 60 مليار دولار
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٤ بتوقيت غرينتش

توقع رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية تسجيل صادرات السلع غير النفطية مستوى 60 مليار دولار في السنة المالية الجارية (تنتهي 20 مارس/آذار 2024).

العالم - ايران

وأوضح " علي رضا بيمان باك" في تصريح للموقع الاعلامي للبنك المركزي والمصارف تابعته "فارس" اليوم السبت، أن المستوى المستهدف بنحو 60 مليارات دولار صادرات غير النفطية يواجه بعض التحديات أهمها الطاقة.

من جهة ثانية أكد أن منظمة التنمية التجارية الايرانية فعلت بدورها التجارة التفضيلية مع باكستان ومن المقرر أن تبرم قريبا اتفاقية تجارة تفضيلية مع اندويسيا ( حتى يونيو/حزيران المقبل).

وبيّن بيمان باك أن الحكومة تتابع بجدية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوراسي الاقتصادي ( روسيا – بيلاروسيا – قرغيزيا – كازاخستان – أرمينيا).

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