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شاهد بالفيديو: تجهيز مدمرات سلاح البحرية بصاروخ "ابو مهدي"

السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد سلاح البحر في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الأدميرال "شهرام ايراني " عن تزويد السفن الحربية في الجيش بصواريخ الشهيد "أبو مهدي المهندس "، وذلك لدى اجابته على سؤال هل انه تم تزويد الجيش بصواريخ " كروز" التي اطلق عليها اسم الشهيد " ابو مهدي" (المهندس) أم لا؟.

العالم - ايران

وشدد الادميرال " ايراني " الذي كان يتحدث لمراسل وكالة انباء فارس على أن هذا العمل قد تم تنفيذه، موضحا أنه سوف يتم ازاحة الستار عن هذه الصواريخ.

وكان هذا المسؤول قد أعلن في العام الماضي قرار سلاح البحر في الجيش تزويد مدمرات هذا السلاح بصواريخ كروز، قائلا: ان هذا الصاروخ يؤدي دوره في الحرب الالكترونية، فيما تم اجراء الاختبارات اللازمة عليه.

وأضاف قائد سلاح البحر في الجيش: ان القوة القتالية لصاروخ كروز الذي اطلق عليه اسم الشهيد "أبو مهدي" ونسبته التخريبية وبعد مداه تحظى بأهمية بالغة، اضافة الى أننا أخذنا بعين الاعتبارات اعتماد نسبة مدى أكثر من المدى الحالي.

الجدير بالذكر أن صاروخ كروز "ابو مهدي" يعتبر أحد انتاجات صناعات الجوفضاء التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة والذي يبلغ مداه أكثر من 1000 كيلومتر ويستطيع تدمير أي هدف يتم تحديده له.

ومن الخصوصيات الاخرى لهذا الصاروخ هي الرد السريع واختيار الهدف في الميدان، والالتفاف على المضادات الجوية للعدو وامكان اطلاقه من العمق.

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