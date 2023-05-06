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الجهاد الإسلامي تتوعد برد على جريمة طولكرم

الجهاد الإسلامي تتوعد برد على جريمة طولكرم
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي أ. طارق سلمي اليوم السبت 6/5/2023 ، ان رد المقاومة والشعب الفلسطيني على هذه الجريمة وغيرها قادم بإذن الله تعالى ، محملاً الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن الجريمة في طولكرم.

العالم-فلسطين

وقال ان الشعب الفلسطيني سيبقى يقدم التضحيات العظيمة دفاعاً عن أرضه ومقدساته، وهذه التضحيات تزيدنا قوة وإصراراً على مواجهة الاحتلال، وكلما ارتقى شهيد فلسطيني فإن الأمانة تجاه دمائه الطاهرة تعزز مسؤولية المقاومة وفاعليتها.

وأوضح ان المقاومة ستبقى الوفيه للدماء الزكية والطاهرة التي تنزف على أرض فلسطين بفعل العدوان الصهيوني، وهذا الوفاء ستترجمه المقاومة في ساحات المواجهة للرد على جرائم الاحتلال وعدوانه وإرهابه.

رحم الله شهداء طولكرم الذين التحقوا برفاق دربهم، ونعاهد الله ألا تضيع دماءهم هدراً، وسيخرج من بين أبناء شعبنا من ينتقم من العدو وجيشه المجرم ويثبت من جديد قوة وحيوية واستمرار المقاومة التي لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال.

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