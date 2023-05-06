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إيران والعراق يبحثان سبل مواجهه التحديات في مجالات المياه والطاقة

إيران والعراق يبحثان سبل مواجهه التحديات في مجالات المياه والطاقة
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وزير الطاقة الإيراني، السيد علي أكبر محرابيان والوفد المرافق له.

العالم-العراق

وشهد اللقاء التباحث في مجالات التعاون المشترك، وسبل تعزيز التبادل والتنسيق إزاء التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة إقليمياً ودولياً.

كما جرى بحث جوانب ملفّ الكهرباء، وإمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الشحة في موارد المياه وتأثيرات مواسم الجفاف، والحصص المائية على مسارات الأنهار المشتركة.

وأكّد السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أهمية استمرار الحوار والتنسيق واستثمار أجواء التهدئة السياسية في المنطقة، في تحقيق منفعة وتطلعات جميع الشعوب الشقيقة والصديقة.

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إيران والعراق يبحثان سبل مواجهه التحديات في مجالات المياه والطاقة

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