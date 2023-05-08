نصائح مفيدة للتعامل مع الإجهاد والضغوط وقت الامتحانات

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وقد يدخل الطالب فى مشاكل نفسية لا تعرف الأم كيف تتصرف معه. من المعروف أن القليل من الضغط أمر جيد حتى يكون فى حافز لدى الطالب ليذاكر دروسه استعدادًا للامتحان، ولكن الضغوط الكثيرة ليس كذلك بل العكس، ويوجد بعض الطرق التى يمكن مساعدة الطالب على تخطى أوقات الامتحان الصعبة بسلام، وفقًا لموقع "ucl".

التنفس العميق

يجب أن يعطى الطالب نفسه، فترة من الوقت حتى ولو قليلة لتمارين التنفس، مما يساعد الجسم فى تهدئة الضغط الذى يتعرض له وتحويل أى النتباه إلى اللحظة الراهنة، مما يمنح العقل المزيد من التفكير بكل عقلانى بعيد عن أى مخاوف مع تخليص النفس من شكل التفكير غير المفيد، مع التعامل على مراجعة العديد من الامتحانات المختلفة.

تناول الطعام والنوم مع ممارسة الرياضة

قد يحدث للطالب الذى يتناول طعام غير مفيد والسهر لوقت متأخر من الليل، وقلة الحركة على زيادة فى الشعور بالقلق، ولهذا يجب أن ينام الطالب ساعات نوم كافية حوالى من 8 إلى 9 ساعات مع شرب الماء، وتناول طعام به عناصر مفيدة للجسم والعقل، وممارسة الرياضة على الأقل نصف ساعة فى اليوم.

تغيير النظرة السلبية للامتحان

ينبغي تغيير النظرة السلبية للامتحان والتفكير فيه على أنه فرصة لإثبات المعرفة والتعلم، وليس تهديدًا.

الحصول على الدعم

ينبغي الحصول على الدعم من الأصدقاء والعائلة والمدرسين، والتحدث معهم وطرح المخاوف والقلق والحصول على المشورة والدعم. ويمكن للطالب إذا شعر بالمزيد من الضغط والإجهاد عليه أن يتحدث مع والدته أو مع والده أو مع أحد الصدقاء، أو مع المدرس حول ما يشعر الطالب به، ولا يجب من طلب المساعدة والدعم.