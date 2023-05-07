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رئيسي: سنعمل على تحسين العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى

الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

الحدث هو حدث اقتصادي كبير، ولو اقيم معرض كهذا يضم أبرز الطاقات التصديرية لأي بلد لكان الحدث حدثا مهما، فما بالك لو اقيم في بلد يواجه منذ سنوات طوال حظرا اقتصاديا يصنف الأشد في التاريخ. 

العالم - خاص بالعالم

معرض طهران الدولي بصالاته وقاعاته المتعددة وبكل طاقته يستقبل النسخة الخامسة من معرض القدرات التصديرية الإيرانية.

هو بصراحة، بمثابة جسر تعول عليه طهران لتحسين علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأخرى.. وفي الوقت ذاته تريد أن تبين أن اقتصادها فاعل ومتنام لاسيما في ظل حرب اقتصادية شاملة يراد منها التضييق على ايران أكثر فأكثر

وقال إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني:"إن الوفود الاقتصادية للدول الأخرى ورؤساءها الذين تفقدوا مراكزنا الاقتصادية فوجئوا بالإنجازات التي حققتها إيران رغم الحظر المفروض عليها.. إن الأعداء يبذلون جهودا كبيرة حتى لا نحقق أي إنجازات في مختلف مجالات المعرفة والعلوم والتكنولوجيا لكن اليوم، تم توطين المعرفة في العديد من المجالات، بما في ذلك الصناعات الدفاعية والنووية في إيران".

أكثر من ألف رجل أعمال وناشط ومسؤول اقتصادي من دول المنطقة وخارجها يشاركون في هذا المعرض الذي حظي بمشارکة أكثر من سبعمئة وخمسين شركة محلية

وقال سانو سر مساعد شؤون الصناعة في مالي:"إيران مليئة بالفرص الاقتصادية، هذا المعرض منصة نحو عقد صفقات كبرى".

تشارك الشركات الايرانية بالمعرض في اثني عشر قطاعا، بما في ذلك الصناعة ، والطب، والأجهزة المنزلية ، والأغذية ، والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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