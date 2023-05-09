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كيف سيكون رد المقاومة على اغتيال الاحتلال لقادة الجهاد الإسلامي

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة قناة العالم بأن جماهير غفيرة شيعت جثامين13 شهيدا اليوم، وقد تم دفن أكثر منهم 8 منهم في قطاع غزه.

العالم - خاص بالعالم

وقالت مراسلتنا:" انه ومنذ اللحظة التي دفن فيها الشهداء ونحن نتوقع الرد، ولكن حتى هذه اللحظة فإن استمرار صمت المقاومة يخيف اكثر الاحتلال الاسرائيلي الذي يتحيّر من أين سيأتيه الرد، هل يمكن ان نشهد جبهة ثالثه ترد على هذه الجريمة البشعة لينقلب السحر على الساحر؟

ولفتت مراسلتنا الى أن بنيامين نتنياهو الذي اراد ان يخرج من ازمته أصبح يحتار أكثر وتتعمق ازمته الداخلية اكثر، والمراقبون يتوقعون انه على المقاومة ان تلعب هذه اللعبة بشكل على الاقل يكون على غرار معركة سيف القدس، خصوصا باننا نعيش في ظلالها، ويجب ان تكون الضربات توجع أكثر ليندم نتنياهو على اقدامه على هذه الخطوة.

وشددت مراسلتنا على أن المقاومة اكدت بانها سوف ترد، كما اكدت الغرفة المشتركة للفصائل، بانها سترد بشكل موحّد، وبالتالي ليس علينا الا انتظار زمن الرد، مشيرة الى أن طائرات الاستطلاع الاسرائيلية لا تزال تحلق في سماء غزة والتي تسمع في كل مكان وفوق رأس المواطن الفلسطيني وتتابع وترصد، وما يهمنا الان كيف واين ستخرج الصواريخ، وهل ستخرج بشكل كثيف كسرب، كما شاهدناها في معركة سيف القدس التي كانت تخرج دفعه واحدة او بشكل منفرد، والامور تظهر بان هنالك رد وكل الفصائل الفلسطينية ستشارك في هذا الرد، والتي كانت حاضرة في تشييع الشهداء بدون استثناء وهذا مؤشر واضح على ان الرد سيكون موحد.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء في غارات مكثفة على قطاع غزة 3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع زوجاتهم وعدد من أطفالهم.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن 40 طائرة مقاتلة نفذت فجر اليوم غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، موضحا أن العملية كانت مشتركة مع جهاز الأمن العام "الشاباك".

ونعت سرايا القدس قادتها الثلاثة الذين استشهدوا في الغارات الإسرائيلية على القطاع، وهم أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد الغنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 13 مواطنا وإصابة 20 آخرين -بينهم نساء وأطفال- في الغارات الإسرائيلية على القطاع.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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