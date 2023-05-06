بصفة "شريك حوار".. الكويت تعلن الانضمام لمنظمة شنغهاي

العالم - الكويت

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن الكويت وقعت على مذكرة تفاهم للانضمام إلى المنظمة، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاى للتعاون في مدينة باناجي بولاية غوا غربي الهند.

وقال سفير الكويت لدى الهند "جاسم الناجم" إن انضمام بلاده إلى المنظمة بصفتها شريك حوار "يعتبر خطوة أولى للانضمام إليها كعضو كامل خلال الفترة القادمة بما يتوافق مع أهداف سياسة الكويت الخارجية الرئيسية، لاسيما أن التعاون التجاري والاقتصادي وسلسلة التوريد العالمية وأمن الغذاء والطاقة من المجالات التي توليها الكويت أهمية بالغة".

وأكد الناجم أن "انضمام بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج (الفارسي) كشركاء حوار إلى منظمة شنغهاي للتعاون يؤكد الأهمية المتزايدة لمنظمة شنغهاي للتعاون الأمر الذي سيؤدي إلى قيامها بدور أكبر في تطوير التعاون بين الدول الآسيوية".

وذكر أن أهداف الكويت في تعزيز الأمن الداخلي والخارجي تتوافق مع أهداف منظمة شنغهاي للتعاون مشيرا إلى أن بلاده "تسعى للاستفادة من خبرة أعضاء المنظمة لمعالجة هذه القضايا وأنها حريصة على المشاركة في استراتيجيات مكافحة الإرهاب".

وأضاف أن الكويت "تؤكد على دور المؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم في تعزيز الأمن الغذائي ووقف انتشار الجوع في مجتمعات الدول".

و"شنغهاي" هي منظمة حكومية دولية تأسست في شنغهاي في 15 يونيو/حزيران 2001 وتتألف حاليا من ثماني دول أعضاء هي روسيا، وأوزبكستان وباكستان والصين وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان والهند.