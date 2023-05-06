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بغداد وبيروت تبحثان أوجه التعاون على كافة المستويات

بغداد وبيروت تبحثان أوجه التعاون على كافة المستويات
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

بحثت بغداد وبيروت مختلف أوجه التعاون بين العراق ولبنان، لما فيه مصلحة الشعبين ، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، على كافة المستويات.

العالم-العراق

والتلقى رئيس الحكومة العراقي "محمد شياع السوداني"، بـوزير المياه اللبناني"وليد فياض" و ونائب أمن الدولة"حسن شقير"، حيث تم خلال اللقاء استعراض مختلف أوجه التعاون بين العراق ولبنان، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، على المستويات كافة".

وأكّد السوداني، أن "العراق ماض في التواصل الاقتصادي إقليمياً، في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية، بما يدعم الاستقرار والنموّ الاقتصادي للشعب العراقي ولجميع الشعوب الشقيقة والصديقة".

من جانبه، نقل الوزير اللبناني تأكيدات حكومته وحرصها على توثيق التعاون مع العراق، في المجالات التنموية واستمرار الشراكة والتبادل؛ لتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية".

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