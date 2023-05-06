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اطلاق نار على سيارة السفير التركي في السودان وأنقرة تتخذ هذا القرار..

اطلاق نار على سيارة السفير التركي في السودان وأنقرة تتخذ هذا القرار..
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إن بلاده قررت نقل سفارتها من العاصمة السودانية الخرطوم إلى بوتسودان (شرق) بعد إطلاق مسلحين النار على سيارة السفير.

العالم - تركيا

ونقلت قناة "تي آر تي" التركية عن "مولود تشاووش أوغلو" قوله: "لم يسفر الهجوم على سيارة السفير التركي في السودان عن قتلى أو جرحى وهناك أضرار في السيارة".

وأضاف "نتواصل مع طرفي النزاع في السودان لمعرفة الجهة التي تقف وراء إطلاق النار على سيارة السفير التركي وأسبابه".

وتابع تشاووش أوغلو: "نقوم بنقل سفارتنا من الخرطوم إلى بورتسودان مؤقتا"، منوها بأنه "تم نقل موظفي السفارة إلى مكان آمن بعد الهجوم على سيارة السفير".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، تعرضت سيارة في موكب السفير التركي لدى الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو لإطلاق نار، ولم يسفر الحادث عن وقوع قتلى أو إصابات، على ما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن الحادث لم يسفر عن قتلى أو إصابات، وأنه لم تعرف بعد هوية من قاموا بإطلاق النار.

ولاحقا، تبادلت قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" الاتهامات حول الهجوم على سيارة السفير التركي.

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