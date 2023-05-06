محرابيان يناقش مع السوداني سبل تعزيز التبادل في قطاعي المياه والطاقة

العالم - ايران

واستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، اليوم السبت، وزير الطاقة الإيراني "علي أكبر محرابيان" والوفد المرافق له.

وشهد اللقاء التباحث في مجالات التعاون المشترك، وسبل تعزيز التبادل والتنسيق إزاء التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة إقليمي ودوليا.



كما جرى بحث جوانب ملف الكهرباء، وإمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الشحة في موارد المياه وتأثيرات مواسم الجفاف، والحصص المائية على مسارات الأنهار المشتركة.



من جانبه أكد السوداني خلال اللقاء أهمية استمرار الحوار والتنسيق واستثمار أجواء التهدئة السياسية في المنطقة في تحقيق منفعة وتطلعات جميع الشعوب الشقيقة والصديقة.

يذكر أن وزير الطاقة الإيراني قد وصل بغداد للمشاركة في القمة الدولية الثالثة للمياه.