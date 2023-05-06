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 مسؤول اممي يكشف عن استخدام "داعش" لأسلحة كيمياوية في العراق

 مسؤول اممي يكشف عن استخدام 
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

كشف مسؤول اممي عن استخدام عصابات "داعش" الارهابية لأسلحة كيمياوية خلال سيطرتها على عدد من المدن العراقية ضد التركمان العراقيين.

العالم-العراق

وقال رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق وغيره (يونيتاد) كريستيان ريتشر، خلال لقائه بممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ان "الارهابيين استهدفوا اهالي طوزخورماتو بالأسلحة الكيمياوية وآثارها موجودة الى الآن في مناطقهم".

وتتبع منطقة طوزخورماتو إداريا لمحافظة صلاح الدين شمالي العراق، وتبعد 100 كم عن مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.

ويبلغ عدد سكان طوزخورماتو والقرى التابعة لها حوالي 220 ألف نسمة، ويشكل الأكراد نسبة 40%، والتركمان 40%، والعرب 1% من سكانها.

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 مسؤول اممي يكشف عن استخدام "داعش" لأسلحة كيمياوية في العراق