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البرلمان العربي يرحب بمبادرة الرياض بشأن السودان

البرلمان العربي يرحب بمبادرة الرياض بشأن السودان
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ترحيبه بمبادرة السعودية والولايات المتحدة للمباحثات بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي انعقدت في مدينة جدّة.

العالم-السودان

وأعرب العسومي في بيان صحفي عن أمله في أن تكون هذه المبادرة "خطوة إيجابية على طريق الحل السياسي للأزمة السودانية، ورأب الصدع بين الطرفين، ووقف نزيف الدم، والعودة بالدولة السودانية إلى طريق الأمن والاستقرار".

كما شدّد رئيس البرلمان العربي على أن "أمن السودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

إلى ذلك، أشاد رئيس البرلمان العربي بالجهود البنّاءة التي تبذلها السعودية مُنذ بداية الأزمة إلى جانب كافة الجهود العربية المبذولة للوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق والمساهمة بشكل حثيث في الحفاظ على تماسك الدولة وإجلاء الرعايا وايصال المساعدات الإنسانية.

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البرلمان العربي يرحب بمبادرة الرياض بشأن السودان

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