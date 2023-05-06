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الحشد الشعبي يقود عملية نوعية لمحاصرة "الدواعش" في أحد الأنفاق بنينوى

الحشد الشعبي يقود عملية نوعية لمحاصرة
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش

نفذت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي العراقي عملية نوعية لمحاصرة أحد أنفاق تنظيم "داعش" جنوبي غربي قضاء الحضر الحدودية.

العالم-العراق

وأشرف قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي خضير المطروحي على رأس قوة كبيرة متمثلة بألوية ( 21 ، 44 ، 60 )، وأقسام مديريات الحشد، وقيادة العمليات المساندة بالاشتراك مع قوة من اللواء 57 للحشد، ومديرية مقاتلة الدروع وقطعات الجيش وصقور الجو، على محاصرة عدد من عناصر فلول "داعش" الإرهابي داخل نفق قرب مطار جنيف بعمق الصحراء الكبرى الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، بناءً على معلومات استخبارية موثوقة عن وجود النفق والعناصر الإرهابية.

وتحاصر القوات عناصر "داعش" داخل النفق في منطقة ابو حصى والذي يبلغ طوله قرابة كيلو متر جنوبي غربي الحضر، كما تمكنت قوات الحشد الشعبي في وقت سابق من قتل ثلاثة عناصر من داعش قرب المطار غربي محافظة نينوى.

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