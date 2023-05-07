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'الجهاد الإسلامي' تنعى الشهيد 'ديار عمري' من الداخل الفلسطيني المحتل+فيديو

الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير الشعب الفلسطيني الشهيد ديار عمري (19 عاماً)، والذي ارتقى إثر جريمة إعدام برصاص مستوطن حاقد في قرية صندلة بالداخل الفلسطيني المحتل. 

العالم- فلسطين

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن هذه الجريمة البشعة، هي امتداد لسياسة العدو بحق أبناء شعبنا والتي كان آخرها في نابلس وطولكرم، والتي تتصاعد في انتهاك خطير يتحمل كيان الاحتلال مسؤوليته كاملة.

وقدمت الحركة تعازيها لعائلة الشهيد وعموم أهلنا في الداخل الفلسطيني، الذين يواجهون بصمودهم وبقائهم عدوان المحتل، وإن دم الشهيد على ذات الطريق مع شهداء القدس والضفة وغزة، معراجاً للنصر وتحرير الأرض والمقدسات.

واستشهد مساء أمس السبت شابٌ فلسطيني برصاص مستوطن في الداخل المحتل.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب ديار عمري (20 عاماً) من قرية صندلة في الداخل المحتل استشهد بعد إطلاق مستوطن النار عليه بشكل مباشر.

وأفادت، أن المستوطن تذرع بأن قيادة الشاب "متهورة" فأطلق النار عليه، وتم نقله للمشفى في حالة حرجة حتى تم إعلان استشهاده في وقت لاحق.

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'الجهاد الإسلامي' تنعى الشهيد 'ديار عمري' من الداخل الفلسطيني المحتل+فيديو