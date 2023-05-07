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إطلاق النار على موكب السفير التركي في الخرطوم!..تركيا تنقل سفارتها

إطلاق النار على موكب السفير التركي في الخرطوم!..تركيا تنقل سفارتها
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، سلامة السفير التركي لدى السودان إسماعيل تشوبان أوغلو وحرسه،بسبب تعرض موكبه لإطلاق للنار في الخرطوم.

العالم - تركيا

وأوضح تشاويش أوغلو في تصريحات صحفية، يوم أمس، أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تجري وسط المدينة، ولفت إلى أن الاشتباكات تشتد أحيانا في الشوارع المحيطة بالسفارة التركية.

وقال تشاووش أوغلو لصحفيين في مدينة أنطاليا جنوبي البلاد “مع توصية من الحكومة الانتقالية والجيش السوداني، قررنا نقل سفارتنا مؤقتا إلى بورتسودان لأسباب أمنية”.

وأضاف: "لذلك لم نستطع تقديم بعض الخدمات بسرعة لمواطنينا خاصة في الأيام الأولى، حتى أن أحد المواطنين الذين لجأوا إلى منزل في شارع قريب وجد صعوبة في الوصول إلى السفارة".

وأردف:"سفيرنا إسماعيل تشوبان أوغلو تواصل مسبقا مع الجيش وقوات الدعم السريع، وحتى أنهم قدموا المساعدة ولكن لدى الدخول إلى الشارع فتحت النار، ولكن لم يصب أحد من أصدقائنا أو سفيرنا أو الحرس بمن فيهم القوات الخاصة، ولكن تضررت السيارة”.

وكشف أن المحادثات متواصلة مع الجانبين من أجل معرفة من قام بذلك ولماذا.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أفادت مصادر دبلوماسية تركية، بأن سيارة السفارة في موكب السفير تشوبان أوغلو تعرضت لإطلاق للنار.

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