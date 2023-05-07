الصراع في السودان يشل حياة المواطنين

العالم - هاشتاغ

و مع استمرار انقطاع الكهرباء لليوم السادس في الخرطوم انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لسودانيين يقفون في طوابير طويلة لشحن هواتف المحمول.

في فلسطين، أمعن كيان الاحتلال في اجرامه بحق الفلسطينيين، واقدم على تنفيذ اعتداء جديد في مدينة نابلس ادى الى استشهاد 3 مقاومين بعد معركة شرسة، فيما استشهد مقاومان في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم السبت، في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة المحتلة.

في مجال اخر، لَكَمَ مندوب أوكراني عضوا في الوفد الروسي في وجهه خلال قمة الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود (بابسيك) في العاصمة التركية أنقرة، بعدما انتزع منه العلم الأوكراني لمنعه من اقتحام مقابلة يجري تصويرها مع رئيسة الوفد الروسي.

اما في مصر، فأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع التضخم في المدن إلى اكثر من 32 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن. ويأتي ارتفاع معدل التضخم في مصر، في أعقاب سلسلة من إجراءات خفض قيمة الجنيه بدأت في مارس 2022، إلى جانب النقص القائم منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد.