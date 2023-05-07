شاهد.. قائمة اعتقال المعارضين في تونس تطول

العالم - مراسلون

قائمة المعارضين المعتقلين على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة في تونس اتسعت لتشمل أيضا القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق، فيما لا تملك جبهة الخلاص المعارضة بديلا عن التظاهر في الشارع للضغط باتجاه الإفراج عنهم.

وقال رئيس حزب العمل والانجاز، عبد اللطيف المكي لقناة العالم:"هذه الوقفات هي للتذکير بوجود هذه الاعتقالات، فالسلطة تستمر باعتقالات جديدة کاعتقال د. الصحبي العتيق وهو نائب في البرلمان الشرعي. نذکر بوضعية القضاء لأن القضاء ان لم يکن مهرسل وفاقد لمحاکمة عادلة لما کنا وقفنا هذه الوقفات".

حركة النهضة المكون الرئيس لجبهة الخلاص المعارضة تتحول شيئا فشيئا نحو مربع مهادن للسلطة عبر خطاب جديد يروج له رئيسها المؤقت منذر الونيسي

فيما قالت قيادات من الحركة ان النهضة ستلتزم بخط جبهة الخلاص وتبحث عن توسيع العمل المشترك مع اطراف معارضة اخرى.

وقال قيادي بحركة النهضة، العجمي الوريمي:"النهضة جزء لاتتجزأ من جبهة الخلاص وخطنا السياسي وخط جبهة الخلاص وهي لاتتمايز لابالقليل ولابالکثير عن جبهة الخلاص والخط السياسي لجبهة الخلاص وهي ترفض الانقلاب واجراءات الانقلاب وتطالب بالعودة للديموقراطية وتناضل من أجل عودة الديمقراطية وغلق قوس الانقلاب وتعتبر اولويات اليوم هي اولويات اقتصادية واجتماعية ومالية وينبغي الترکيز علی هذه الاولويات ويجب ان يکون الحل عن طريق الحوار وعلی الحکومة ان تکون قادرة علی انجاز الاصلاحات وانقاذ البلاد".

الوقفة الاحتجاجية لجبهة الخلاص قوبلت باحتجاجات محدودة لعدد من مساندي الرئيس قيس سعيد فيما حاولت عناصر الأمن الحيلولة دون وقوع اي تجاوزات.

انقسام سياسي في تونس تتسع رقعته يوما بعد اخر. تحولات المشهد السياسي في تونس تتحرک بحذر متأثرة بتغير الاوضاع اقليمياً ودولياً علی أکثر من صعيد.