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إضراب شامل في الداخل المحتل بعد استشهاد الشاب 'ديار عمري'

إضراب شامل في الداخل المحتل بعد استشهاد الشاب 'ديار عمري'
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

يعم اليوم الأحد الإضراب الشامل، بلدة "صندلة" بمنطقة "مرج بن عمار" في الداخل الفلسطيني المحتل؛ فيما نظم فلسطينيون تظاهرات احتجاجا على إعدام مستوطن للشاب الفلسطيني ديار عمري في البلدة.

العالم- فلسطين

وندد الفلسطينيون في مظاهرات أمس السبت، بجرائم الاحتلال "الإسرائيلي" ومستوطنيه المتواصلة بحق الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.

وتوجه المتظاهرون للمستوطنة التي أعدم فيها الشاب، حيث اعترضت الشرطة الإسرائيلية طريقهم، وحاولت منعهم من الوصول إليها.

وذكرت مصادر محلية، أن الشرطة الإسرائيلية قمعت المتظاهرين، وأطلقت قنابل الصوت باتجاههم، ما تسبب بإصابة عدد منهم، واعتقال أحد الشبان.

بدوره قال عضو الكنيست (برلمان الاحتلال) أحمد الطيبي، إن جريمة إعدام الشاب ديار عمري من "صندلة" برصاص يهودي، هي جريمة عنصرية نكراء، وجريمة بدم بارد، وإطلاق النار عن بعد دون وجود أي خطر.

وفي وقت لاحق، أعلن في "صندلة" عن الإضراب العام والشامل، اليوم الأحد، احتجاجا على جريمة الإعدام.

وتظاهر العشرات مساء أمس السبت، في مدخل مدينة "أم الفحم" بالداخل المحتل، احتجاجًا على إعدام الشاب عمري، برصاص مستوطن.

وجاءت التظاهرة بدعوة من حراك "مكملين" (مستقل) الذي ينشط في النضال ضد الجريمة والعنف المستفحلة في المجتمع العربي.

وهتف المتظاهرون خلال الوقفة، مطالبين بالعدالة للشاب عمري، وإنزال أشد العقوبات على المجرم الذي أعدمه.

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إضراب شامل في الداخل المحتل بعد استشهاد الشاب 'ديار عمري'

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