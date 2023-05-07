'سينقلب المنقلبون'..أمريكا تخطط لنشر زوارق 'مُسَيَّرة' في الخليج الفارسي لمواجهة إيران

العالم - الأميركيتان

وذكر تقرير لمجلة "بلومبرغ" الاميركية،يوم أمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تخطط لنشر 100 زورق مُسَيَّر إضافي في بحر الخليج الفارسي في محاولة لاقناع حلفائها بالشرق الاوسط من اجل تسهيل قيامها بدوريات في مواجهة إيران.

ولفتت "بلومبرغ" إلى أن الولايات المتحدة تحاول زيادة عدد هذه الزوارق الآلية حول شبه الجزيرة العربية للكشف بشكل أفضل عن التهديدات الإيرانية، في خطوة تهدف إلى حماية الممرات المائية الحيوية للتجارة العالمية وتجارة النفط.

وقال قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية وقائد الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة الفريق براد كوبر، إن بلاده تريد تشغيل 100 زورق مُسَيَّر بحلول نهاية الصيف، وأضاف أنه تم تحقيق الهدف المبدئي البالغ 50 زورقا في فبراير الفائت.

يأتي ذلك، في وقت احتجزت فيه إيران ناقلتي نفط خلال أسبوع واحد أثناء إبحارها عبر مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان.

بالإضافة إلى إيران، فإن الولايات المتحدة قلقة بشأن جهود الصين لتوسيع العلاقات العسكرية والأمنية مع دول الخليج الفارسي، التي اعتمدت تاريخيا على الولايات المتحدة لتلبية الاحتياجات الدفاعية. والصين، الشريك التجاري الأكبر لمعظم تلك الدول والمشتري الأكبر للنفط الخام من المنطقة، لديها بالفعل قاعدة بحرية في جيبوتي في القرن الأفريقي.

وكانت الصين قد أجرت في مارس الماضي مناورات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا في خليج عمان.